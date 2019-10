Crisi rifiuti a Roma, Salvini attacca Virginia Raggi

Attacco frontale e senza mezzi termini, come nel suo stile, del leader leghista contro la prima cittadina di Roma Virginia Raggi, finita nella bufera per la crisi dei rifiuti.

"Magari cucina bene o fa bene sport ma fare il sindaco non è il suo mestiere Se una non è capace non è capace", ha dichiarato Salvini durante un dibattito nella redazione del Corriere dell'Umbria.

Salvini ha allargato la sua offensiva contro la sindaca pentastellata sui social, invitando i romani a firmare in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre la petizione #RaggiDimettiti e promettendo una mozione di sfiducia in Campidoglio.

"Scuole, ospedali e ogni altro luogo pubblico sono zone a rischio. Mentre migliaia di ragazzi scendono in piazza per difendere l’ambiente, Roma è ostaggio di un'INCAPACE.

Pronti a raccogliere 100.000 firme per le dimissioni della Raggi, non se ne può più!", il suo tweet.

Proprio oggi l'Ordine dei medici di Roma aveva lanciato l'allarme sanitario per la capitale in caso di problemi per la raccolta dei rifiuti, sullo sfondo delle ennesime dimissioni del Consiglio d'Amministrazione della municipalizzata Ama, l'azienda impegnata nella raccolta dell'immondizia nella capitale. In aggiunta anche l'associazione degli amministratori condominiali di Roma era intervenuta sull'emergenza rifiuti, segnalando un boom di richieste alle imprese di settore per la disinfestazione di ratti e insetti nei palazzi, dal centro storico fino alla periferia.