Cortina d’Ampezzo. Cervo entra in negozio e si smarrisce tra abiti sudtirolesi

Attimi di panico in un negozio di abbigliamento nel centro di Cortina d’Ampezzo. Un cervo smarrito entra in bottega sotto gli occhi degli avventori esterrefatti.

Ha dell’incredibile ma è accaduto nel centro di Cortina d’Ampezzo durante l’orario dello shopping mattutino, un cervo adulto di circa quattro anni è entrato nel negozio di abiti sudtirolesi collocato nel cuore della rinomata località sciistica, in Largo Poste.

Attimi di panico per la commessa che era nel retrobottega intenta a preparare gli abiti per rinnovare la vetrina. Al suo ritorno ha trovato il cervo al centro del negozio tra fila di abiti, proprio come un normale cliente intento a scegliere il proprio abito tipico sudtirolese.

In soccorso della malcapitata commessa sono giunti la Polizia di Stato, la Polizia provinciale e il dottor Stefani degli Uffici veterinari.

Il piccolo centro di Cortina è rimasto per ore bloccato; per questioni di sicurezza il sindaco Gianpaolo Ghedina ha disposto la chiusura di Largo Poste e delle vie di accesso per consentire agli operatori di portare via in sicurezza l’esemplare che aveva un impalcato difettoso.

A complicare la situazione l’agitazione dell’animale, che nel suo smarrimento tra le vie della cittadina dolomitica, ha raccolto un’abbondante quantità di edera che gli ha coperto quasi completamente la vista.

L’animale è stato sedato, ma non prima di aver messo a soqquadro il negozio. Reso innocuo, l’esemplare è stato portato via in una rete dalle forze di polizia.

Nel video qui sotto si possono vedere le fasi della liberazione dell’animale nei boschi che circondano Cortina d’Ampezzo. L’esemplare, un maschio con tutta probabilità, sta bene ed è tornato libero.

Una storia a lieto fine, ma con tanta paura per chi l’ha vissuta in prima persona e un pizzico di curiosità per gli avventori, che un cervo in negozio non l’avevano visto mai da quelle parti.