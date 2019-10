Segretario di Stato Usa Pompeo ricevuto al Quirinale da Mattarella

Nel comunicato ufficiale diffuso dal Quirinale si evidenzia che all'incontro è stato presente anche il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio.

Mentre in America in primo piano c'è il possibile impeachment di Donald Trump, il segretario di Stato statunitense si trova nel Belpaese per cercare di capire le intenzioni del nuovo governo italiano. La sua trasferta a Roma è il primo approccio bilaterale di alto livello tra l'amministrazione Trump e l'esecutivo giallorosso.

All'ordine del giorno ci saranno una serie di questioni relative al commercio e alla sicurezza globali. Conte dovrà fare pressing sul segretario di Stato per chiedere un maggior coinvolgimento Usa nella crisi libica e per scongiurare che la possibile imminente ondata di dazi contro l'Europa, che colpirebbero pesantemente il Made in Italy.

Domani Mike Pompeo è atteso in Vaticano, dove sarà ricevuto in un'udienza privata da Papa Francesco.