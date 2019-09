Salvini attacca il governo sulla Manovra e Iva

Per la prossima legge di Bilancio il governo starebbe valutando una rimodulazione delle aliquote Iva in relazione soprattutto ad alcuni prodotti e servizi. Tuttavia l’ipotesi più probabile quella di un aumento dell’Iva per chi paga in contanti (l'Iva passerebbe dal 10% al 12%) in presenza di uno sconto (forse al 9%) per chi invece paga con strumenti elettronici come carta di credito o bancomat.

In un'intervista a Radio 24 Salvini ha attaccato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il governo Pd-M5s sull'idea al tavolo degli aumenti selettivi dell'Iva.

"Secondo Gualtieri gli italiani sono scemi? Hanno passato mesi a dire che facevano questo governo per evitare l’aumento dell’Iva. E oggi propongono l’aumento dell’Iva? Non scherziamo".

Il leader della Lega ha evidenziato che con la pace fiscale si sarebbero potuti trovare 10 miliardi.

"Questo è stato tolto dal dibattito politico, ma in un momento di crisi di consumi non si possono proporre altre tasse. Qui stanno scherzando con il lavoro della gente".

Conte: risorse trovate, sterilizziamo l'Iva

Il governo è riuscito a trovare le risorse per evitare il temuto e impopolare aumento dell'Iva, ha dichiarato oggi il premier Giuseppe Conte, aggiungendo tuttavia che serve ancora trovare qualche copertura. Inoltre il premier ha rilevato che l'obiettivo è scongiurare l'aumento dell'Iva, favorendo l'uso di metodi di pagamento alternativi al contante.

Renzi: noi partito no-tax

Il fondatore della nuova forza politica "Italia Viva" Matteo Renzi ha rivendicato di non aver mai alzato le tasse nella sua esperienza di leader politico e di governo. Inoltre l'ex premier ha assicurato che lui in prima persona e il suo partito faranno di tutto per evitare l'aumento delle tasse in questa legislatura.