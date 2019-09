Manovra: Italia dovrà stare ai dettami UE per evitare conflitto con Bruxelles

La nuova coalizione anomala al governo, che sta cercando di rilanciare la lenta crescita del Bel Paese, annuncerà lunedì il suo obiettivo di deficit pubblico per il 2020, che dovrebbe aggirarsi intorno al 2,1-2,2% del PIL, dimostrando la sua volontà di evitare un conflitto con Bruxelles.

La coalizione giallo-rossa ha scelto di adottare un approccio decisamente più accondiscendente nei confronti di Bruxelles rispetto al precedente governo di Matteo Salvini che andava avanti di attacchi frontali contro la Commissione europea.

Secondo gli analisti questa volta non dovrebbe esserci alcun conflitto con l'Unione Europea e il governo proverà a stabilire un deficit vicino al 2,1% e cercherà di trovare un accordo con la Commissione.

L'obiettivo per il 2020, come quello di un deficit del 2,04% per quest'anno, è stato fissato dopo un duro scontro con Bruxelles e un'impennata dei mercati finanziari.

Queste cifre, che erano significativamente inferiori a quelle precedentemente annunciate, dopo mesi di tensione avevano permesso a Roma di evitare l'apertura di una procedura disciplinare per i disavanzi eccessivi a causa del suo enorme livello di debito (2,4 trilioni di EUR, 134 , 8% del PIL).

Dunque è molto probabile che questa volta l'Italia rispetti le regole di bilancio, negoziando in anticipo tutte le possibili clausole di flessibilità.

"Siamo in una fase di contrazione, ed è tempo di adottare, in modo intelligente, una legge finanziaria che rispetti le regole ma sfrutti tutte le possibilità normative per sostenere la crescita", ha detto questa settimana il Primo Ministro, Giuseppe Conte.

Ieri il ministro Gualtieri ha affermato che quota 100 e reddito di cittadinanza non verranno toccati.

Una politica "espansiva"

Il governo sostiene "una politica espansiva" per rilanciare un'economia stagnante, ma non è semplice.

Per evitare d'incidere sulla domanda e arrestare ulteriormente la crescita che era zero nella prima metà dell'anno, la maggioranza al potere si è impegnata a prevenire l'aumento automatico dell'IVA previsto per il 2020. Di conseguenza, deve trovare 23 miliardi di euro per compensare questo afflusso di denaro, una somma molto importante.

Certo, beneficerà da 4,5 a 5 miliardi di euro di minori spese legate al forte calo dei tassi debitori dovuto alla rinnovata fiducia degli investitori. Beneficerà anche di una domanda inferiore al previsto per il pensionamento anticipato e per il reddito della cittadinanza per i più poveri.

Ora sembra che il governo voglia puntare molto sulla lotta all’evasione fiscale (circa 100 miliardi annuali stimati) con riduzioni delle imposte per gli italiani che pagano principalmente con la carta di credito, ma è difficile adesso stimare l’impatto di essa sulle casse dello stato.