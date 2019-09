Renzi: Italia Viva vero partito contro le tasse

Il senatore appena fuoriuscito dal Partito Democratico Matteo Renzi ha concesso una lunga intervista-manifesto al quotidiano "Il Foglio", che i lettori troveranno domani in edicola.

Dalle anticipazioni del giornale, Matteo Renzi ha preannunciato la crescita di Italia Viva a livello delle istituzioni, sia in Parlamento sia nelle amministrazioni locali, allo stesso tempo confutando i dati dei sondaggi e lo scetticismo di esperti ed ex politici, che attribuiscono alla sua creatura politica pochi punti percentuali di consenso tra i lettori.

"Se guardate le immagini delle prime riunioni di questi giorni, penso a quella di Milano ma non solo, vedrete che quel partito non è un partito del 5%. E a bassa voce nei palazzi della politica lo ammettono tutti: chi con entusiasmo, chi con terrore. Questa nostra casa avrà a breve più di cinquanta parlamentari, centinaia di sindaci, una cinquantina di consiglieri regionali, migliaia di amministratori e soprattutto un sacco di comitati e semplici iscritti. Sarà una rivoluzione", ha dichiarato a Il Foglio Renzi.

Inoltre l'ex premier ha assicurato che lui in prima persona e il suo partito faranno di tutto per evitare l'aumento delle tasse in questa legislatura con il governo Pd-M5s, che tra l'altro ha incassato la sua fiducia.

"Il nostro obiettivo è questo, noi abbiamo fatto un partito No Tax. Qualcuno ha fatto il partito No Tav, qualcuno No Tap, noi facciamo il no Tax. Nella mia esperienza di capo di una giunta o di un governo non ho mai alzato una tassa. Oggi non sono più solo, non comando più io. Ma quello che potremo fare per evitare l'aumento delle tasse lo faremo".