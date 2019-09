Sindaco di Lampedusa commenta nuovi sbarchi di migranti

In un'intervista all'agenzia Adnkronos, il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello ha dichiarato che non c'è alcuna emergenza a fronte dei nuovi sbarchi della scorsa notte, nonostante l'hot spot sull'isola sia già pieno. "Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre".

Il sindaco dell'isola ha proseguito sostenendo che la situazione con i nuovi sbarchi sia ormai diventata una prassi consolidata e problemi per l'isola non sorgono se i migranti appena sbarcati vengono trasferiti altrove in Italia, elogiando al tempo stesso la cooperazione con il nuovo ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e lanciando una frecciata all'ex numero uno del Viminale Matteo Salvini, con cui non si parlava.

"La situazione non è mai cambiata. I migranti sono sempre arrivati, anche prima, perché il problema non è mai stato affrontato e risolto. Emergenza comunque non c’è se a Lampedusa arrivano e poi vengono trasferiti altrove problemi non ce ne sono. Si creano invece, dal momento in cui i migranti vengono tenuti a Lampedusa per giorni. Ma se continua così significa che gli impegni che abbiamo preso con questo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, funzionano. Col precedente ministro nemmeno parlavamo".

Sbarchi fantasma a Lampedusa

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche e il mare calmo hanno portato ad una ripresa degli sbarchi fantasma. A giudicare da quanto riportato nelle ultime ore, gli ultimi sbarchi sono avvenuti tramite imbarcazioni piccole buttate in acqua da navi più grandi. In virtù di questa situazione il controllo in mare della Guardia Costiera italiana è stato rafforzato, in particolare per le grandi imbarcazioni che si trovano a largo dell'isola.