Altri sbarchi di clandestini: 80 a Lampedusa nella notte

Gli sbarchi a Lampedusa continuano. Nel giro di poche ore questa notte tre diverse navi sono giunte nel porto dell'isola portando a bordo circa 80 migranti. Pertanto, sono ripresi gli sbarchi autonomi, che negli ultimi giorni hanno portato allo stremo l’hotspot Lampedusa, con una serie di arrivi d'imbarcazioni non segnalate in mare. Sulle prime due piccole imbarcazioni arrivate al porto ieri sera c'erano 25 persone ed entrambe sono state intercettate a poca distanza dall'isola da alcune motovedette della capitaneria di porto e della guardia finanziaria. La prima barca è stata trovata vicino a Lampedusa verso le 20:00, e la seconda dopo circa un'ora sempre nella stessa zona.

I migranti a bordo delle due barche di conseguenza sono stati portati a Lampedusa, dove l’hotspot locale soffre già di un forte sovraffollamento. Dopo i problemi delle settimane precedenti, nel centro c'erano solo una quindicina di persone. Un'altra piccola barca è stata fermata questa mattina all'alba con circa 30 tunisini a bordo e sono riusciti a sbarcare proprio sulla spiaggia con la loro piccola barca. Anche loro sono stati portati all’hotspot, dove ora, quindi, ci sono più di un centinaio di clandestini, un numero che, sebbene minore rispetto a pochi giorni fa, supera comunque la capacità massima della struttura, dotata di meno di 100 posti.

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche e il mare molto più calmo ha portato a una ripresa degli sbarchi fantasma. A giudicare da quanto riportato nelle ultime ore, gli ultimi sbarchi sono di piccole imbarcazioni vengono probabilmente effettuati da navi più grandi che lasciano al largo queste imbarcazioni minori. È per questo motivo che il controllo in mare è stato rafforzato, in particolare per le grandi imbarcazioni che si trovano al largo della costa dell'isola.