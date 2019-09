Immigrazione, Conte preannuncia svolta risolutiva su rimpatri

Il premier Conte ha risposto al leader della Lega, che precedentemente aveva bollato come una "fregatura" l'accordo di Malta raggiunto nella giornata di ieri tra i ministri degli Interni dei Paesi membri della Ue. Conte evidenzia il passo in avanti sul meccanismo della ridistribuzione.

"Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio Dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel weekend mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti".

Sul tema dei migranti ha poi preannunciato una svolta risolutiva nel sistema dei rimpatri.

"Ci vedrete presto ritornare con nuove buone notizie per un sistema di rimpatri molto più efficace a livello europeo. L'Italia sta preparando una svolta risolutiva".

Molto simile nella sostanza l'intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che insieme al premier si trova a New York per prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il ministro e leader pentastellato, oltre a difendere l'accordo, ha polemizzato con il suo ex alleato Salvini, definendolo nervoso.

"Oggi quando arrivano le imbarcazioni in Italia i migranti vengono redistribuiti. Non penso che sia la soluzione definitiva, servono accordi di rimpatrio, in special modo con quei Paesi del Mediterraneo che sono stabili. Io capisco il nervosismo di Salvini e della Lega. Lui era ministro dell'Interno, ha deciso lui di fare saltare tutto, isolarsi, ed esultare perché manca il numero legale in una Commissione. Lui ha creato un boomerang contro se stesso, la cosa positiva è che sia sui ricollocamenti sia sui rimpatri faremo più di lui, non ci voleva molto".