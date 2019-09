Tav Torino-Lione: conclusi i 9 km del tunnel in territorio francese

"È stata dura, non soltanto da un punto di vista tecnico ma ce l'abbiamo fatta", ha detto il direttore generale della società mista italo-francese Telt. La conclusione finale del tunnel di 115 km prevista per il 2030.

Con l'azionamento simbolico della fresa Federica da parte del ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebarri e dei sindaci della zona, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale per il completamento dei lavori del primo tratto di 9 chilometri in territorio francese, della Tav Torino-Lione. Il tunnel unirà le località di Saint-Martin-la-Porte e La Praz.

Alle 11,35 la fresa Federica ha fatto cadere l'ultimo diaframma alla presenza dei vertici di Telt, la società responsabile dei lavori partecipata da Italia e Francia attraversi Ferrovie dello Stato e ministero dell'Economia francese, nelle persone del presidente Hubert Du Mesnil e il direttore generale, Mario Virano.

Virano: "Abbiamo tenuto duro in situazioni complicate e non solo dal punto di vista tecnico"

“Provo un sentimento di gratitudine per chi ha lavorato e tenuto duro, in situazioni complicate e non solo dal punto di vista tecnico”, ha commentato Virano, rivelando che nel corso dei lavori ci sono stati “due incidenti importanti, nelle fasi più facili dello scavo”.

“Ci eravamo concentrati più sulle fasi difficili e questi incidenti ci hanno portato a revisionare i nostri programmi della sicurezza”, ha precisato il direttore generale.

Dopo la fresa Federica, che ora esaurito il suo lavoro verrà smontata, saranno altre sette frese ad entrare in azione per completare il tunnel di base lungo 115 chilometri per entrambe le gallerie. Nel tunnel, la cui conclusione dei lavori è prevista per il 2030, transiteranno merci e passeggeri tra Francia e Italia. L'opera è stata portata avanti da 450 lavoratori, italiani e francesi.