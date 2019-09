Conte e Di Maio smentiscono divergenze sulle tasse

Il ministro degli Esteri ed il presidente del Consiglio si trovano a New York per prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: hanno smentito attriti sulla politica fiscale e ribadito la posizione comune sulla green economy.

Dopo essere arrivati a New York, Giuseppe Conte e Luigi di Maio hanno scambiato alcune battute con i giornalisti.

Il messaggio principale del premier Conte dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sarà che "l'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul tema del green new deal". Ha poi chiarito che per raggiungere questo obiettivo, riconfigurando il sistema industriale, si farà ricorso agli incentivi senza tassazioni per liberare risorse.

A sua volta il capo della Farnesina Luigi Di Maio si è detto "assolutamente d'accordo" col premier per cercare la leadership italiana nella green economy, evidenziando nel contempo la necessità di avviare processi di transizione per non creare degli shock: secondo Di Maio "per creare processi più compatibili con l'ambiente, dobbiamo dare il tempo alle persone di adeguare i propri stili di vita e alle aziende di potersi convertire".

In merito all'introduzione di tasse su merendine, bibite gassate e voli, il premier Conte ha frenato: "non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo".

In precedenza Luigi Di Maio aveva preso le distanze dal premier Conte sulla spinosa questione delle tasse, sostenendo che ''l'obiettivo è abbassare, non aumentare le tasse. Se poi c'è un progetto che disincentiva fonti dannose dobbiamo fare un progetto di largo respiro, non balzelli per fare cassa''. In aggiunta il leader e ministro del M5s aveva auspicato "una legge di bilancio che migliori la qualità di vita degli italiani e aiuti le aziende ad assumere di più, abbassando il cuneo fiscale".