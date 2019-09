Fiumicino, arrestato socio di El Chapo e boss dei narcos Ramon Cristobal Santoyo

Il criminale è stato arrestato presso l'aeroporto di Fiumicino. Santoyo, il cosiddetto "manager della cocaina" o dottor Wagner, era uno dei principali direttori del traffico internazionale di droga in particoalre dal Messico agli Stati Uniti per conto del cartello Sinaloa, prima gestito dal suo ex leader El Chapo, anche lui arrestato.

Dopo la formalizzazione di un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti nel 2016 Santoyo era sconmparso dalla circolazione fino a quando è stato bloccato mentre si stava per imbarcare su un aereo con scalo a Parigi diretto a Città del Messico.

Ora gli americani chiedono l'estradizione in California per essere processato da giudici dell'United States District Court of the Southern District of California. Santoyo rischia l'ergastolo con accuse di traffico di droga internazionale e riciclaggio.

Ora l'Italia valuterà la richiesta con l'autorizzazione definitiva che verrà concessa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.