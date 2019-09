Assegnato il porto sicuro alla Ocean Viking: sbarcheranno a Messina

Secondo quanto riportato da fonti del Viminale, nel pomeriggio il ministero ha assegnato il porto sicure di Messina alla Ocean Viking.

I 182 migranti a bordo della nave sono stati soccorsi in tre diverse occasioni davanti alla Libia. Tra loro ci sono 14 bambini.

In 20 giorni sono stati quasi 1500 i migranti giunti in Italia che rappresentano soltanto una parte di quei 5mila che l'Organizzazione internazionale dei migranti stima essere presenti nei centri libici, pronti per partire.

Con la nascita del nuovo governo Conte sono cambiate le politiche di accoglienza: è stato aperto alcuni giorni fa un dialogo con l'Europa per la distribuzione dei migranti che arrivano in Italia, la Francia sarebbe d'accordo anche se sulla collocazione di coloro che giungono con le cosiddette “barche fantasma” non è stato deciso ancora nulla.