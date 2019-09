Sarno: incendio di vaste proporzioni distrugge parte del monte Saretto

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella notte a Sarno, in provincia di Salerno, devastando ampie zone del soprastante monte Saretto. Una vera e propria situazione da incubo e di paura che ha reso necessaria l'evacuazione di una parte dei cittadini, sistemati in un centro d'accoglienza, organizzato nella scuola Baccelli. Le scuole rimarranno chiuse per la giornata di oggi. Le cause del rogo sono ancora sconosciute ma non si esclude la pista dolosa. “Sarno, non sappiamo più come difenderti”, si è sfogato su Facebook il sindaco, Giuseppe Canfora.

Chi non si è recato nel centro d'accoglienza, si è chiuso in casa con le tapparelle abbassate. Gli amministratori hanno chiesto l'intervento dell'esercito. Gli elicotteri intanto stanno spegnendo le fiamme e i volontari della protezione civile stanno coadiuvando il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi che hanno lambito le zone abitate.

A complicare la situazione anche il vento forte che si è alzato sull'area e che potrebbe moltiplicare i focolai. Il direttore generale della Protezione civile della Campania si tiene comunque in stretto contatto con la Sala operativa regionale.