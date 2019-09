Rivolta migranti al CPR di Ponte Galeria a Roma

I migranti del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria starebbero tentando in questi minuti una rivolta.

Gli ospiti del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, non lontano dal Parco Commerciale Da Vinci, avrebbero appiccato il fuoco in quattro sezioni della struttura.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni alcuni migranti nigeriani avrebbero dato fuoco a dei materassi, per protestare contro gli imminenti rimpatri.

Al momento non sono segnalate né eventuali vittime né feriti.

Non si tratta del primo caso di ribellione in questa struttura poiché già all'inizio del luglio scorso 12 immigrati erano riusciti a fuggire dal centro, scavalcando le recinzioni perimetrali, dopo aver scatenato una rivolta collettiva, e si erano quindi dileguati nelle campagne circostanti.

