Sondaggi, sorpasso di Salvini su Conte e Italia Viva al 3,4%

Primo sondaggio per il partito di Renzi, che si ferma al 3,4%. Salvini sorpassa Conte e la Lega si conferma primo partito, seguito da PD, in calo, e M5S.

Italia Viva, il partito fondato da Renzi dopo lo strappo con il PD, debutta nei sondaggi di Emg Acqua sulle intenzioni di voto, assestandosi su un iniziale 3.4%. Consensi sottratti al PD ma non solo. I dem infatti riescono a contenere la perdita di consensi al 2.8%, passando dal 23 al 20.2% e mantenendosi come secondo partito.

Non c'è il sorpasso per M5S, alla ricerca del consenso perduto, che non riescono a superare il 18%. La Lega, primo partito, mantiene il 33,1% e in coalizione con Fratelli d'Italia (7,3%) e Forza Italia (7%), supererebbe ampiamente la soglia fatidica del 40% se si andasse a votare oggi.

La Sinistra, nonostante gli incarichi al governo, si mantiene al 2%, al di sotto della soglia per entrare in parlamento, mentre +Europa è al 2,7%.

Il Sorpasso

Già finita la luna di miele con Conte che perde 4 punti e, con il 39% dei consensi, lascia il podio di leader più seguito a Salvini, che si mantiene al 40%. In ascesa Giorgia Meloni, che viaggia verso il 30%, superando di un punto Di Maio, al 28%. Nicola Zingaretti è al quinto posto con il 23% dei consensi. Chiudono Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, con un testa a testa al 17% e 16%.

Poca fiducia nel governo giallorosso

Sul calo di consensi del premier Conte, pesa il pessimismo diffuso sull'attività del governo. Il 54% degli elettori ritiene che il nuovo Governo non riuscirà ad ottenere una nuova redistribuzione dei migranti, mentre per il 52% degli intervistati ritiene che con il governo giallorosso non aumenterà il peso dell'Italia in Europa.

Solo il 37% degli intervistati è ottimista sui risultati promessi da Conte nella politica migratoria, mentre solo il 33% ha fiducia nell'azione del premier in Europa. A pensarla così è il 73% degli elettori del PD, mentre sono solo il 45% degli elettori del M5S a ritenere che con il nuovo governo l'Italia abbia un peso maggiore in Europa.