Incubo terremoto, Norcia trema ancora

Di nuovo trema il norciano, la stessa area già colpita dai terremoti del 2016-2017. Tre le scosse avvenute tra le 20.00 e le 21.30, che hanno insistito sullo stesso epicentro situato a 3km da Norcia. Due di magnitudo di 2.1 e 2.7 mentre la scossa più forte di 3.3 gradi, è avvenuta alle 21.36.

Alle 04.30 della notte è avvenuto un altro episodio sismico di magnitudo 2.1, che si è replicato con la stessa intensità alle 9.21 del mattino. Lo sciame ha lambito anche il territorio di Accumuli, in provincia di Rieti, con una scossa di 2.6 gradi, registrata alle 9.16 del mattino di oggi. Non ci sarebbero danni a cose o persone.

Anche Accumuli era stata colpita dal terremoto del 2016. Gli ultimi fenomeni sismici, di più lieve entità, si sono verificati all'inizio di settembre, mettendo in allarme la popolazione che in molti paesi si è riversata per le strade.