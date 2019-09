Bloccata l’autostrada A3 per un corteo di lavoratori Whirlpool di Napoli

L'autostrada Napoli-Pompei-Salerno è stata bloccata, per alcuni minuti, dai lavoratori dello stabilimento di Napoli dell'azienda Whirlpool. All'altezza del casello autostradale della A3 si sono infatti posizionati i lavoratori in mezzo alla carreggiata per un sit-in.

"La Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza - ha commentato il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati - ma abbiamo la volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo", come riporta il sito TGCOM24.

La protesta ha avuto luogo a causa della notizia riguardante la riunione di ieri al Mise dove l'azienda ha annunciato la cessione del ramo d'azienda. Questa mattina i lavoratori si sono riuniti in un'assemblea davanti ai cancelli della fabbrica chiusa. Al termine il corteo è andato in direzione via Argine, fino ad arrivare a bloccare il tratto autostradale. Finita la protesta hanno poi fatto ritorno in fabbrica.