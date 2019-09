Sicilia, disavanzo di 1 miliardo in Regione e ipotesi blocco spesa

Ad oggi il disavanzo totale accertato dalla Regione siciliana equivale a 7,3 miliardi di euro, per aumento complessivo di oltre un miliardo rispetto allo scorso anno.

Gran parte della cifra (6,286 miliardi) è già stata spalmata sui bilanci dei prossimi trent'anni; al governo regionale di Nello Musumeci, tuttavia resta ancora da gestire un miliardo circa.

Tale cifra è però ancora al vaglio della Corte dei Conti, che sta visionando il rendiconto dello scorso anno e dovrebbe dare un responso definitivo entro la metà di ottobre.

Tra le misure che il governo potrebbe adottare c'è anche il blocco della speso entro la fine dell'anno.

Intanto, come riporta il Giornale di Sicilia, all'Assemblea Regionale Siciliana è stato immediatamente imposto lo stop al Collegato, la mini manovra che avrebbe dovuto stanziare contributi e fondi agli enti regionali per 40 milioni.

"Non riproporremo più i collegati, pensavamo che un bilancio snello potesse essere una soluzione. Ma i collegati sono frutto del Parlamento e il governo per stile non interviene mai a commentare le sue proposte", ha dichiarato Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans intervenendo sulla situazione finanziaria della Regione.