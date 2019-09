Affari e cultura, si apre un autunno caldo sull'asse Milano-Mosca

Dopo la settimana della moda e quella del design, la prossima si può ben definire la "settimana della Russia" a Milano. Dal 23 al 27 settembre è in programma un fitto calendario di appuntamenti dedicato ad addetti lavori e semplice pubblico che abbraccia cinema, musica, enogastronomia e opportunità commerciali.

Il tutto inserito nel quadro di una delle principali manifestazione di promozione della cultura russa in Italia, organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Russa in collaborazione con il Centro dei festival cinematografici e dei programmi internazionali della Federazione Russa. Si tratta del progetto “La missione culturale russa”, che si avvale del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura della Federazione Russa e del patrocinio del Comune di Milano e presenta i seguenti eventi:

Si inizia con il Festival del Cinema Russo

Dal 23 al 27 settembre il multisala The Space Odeon ed il Centro Culturale di Milano ospitano le proiezioni del Festival del cinema russo. La rassegna cinematografica è dedicata alla proiezione di cinque film di famosi registi russi del passato e contemporanei. Il programma prevede due proiezioni al giorno, ogni giorno dal 23 al 27 settembre, in orario serale (19 e 21:30) di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti ed i tagliandi di ingresso saranno disponibili a partire da un'ora prima di ogni proiezione.

Musica: il concerto del ciclo “LA BELLEZZA SALVERÁ IL MONDO”

Il 26 settembre alle ore 21 nella Basilica di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso si terrà il concerto del ciclo “La Bellezza salverà il mondo”, che vedrà la partecipazione di Anna Katenina (clarinetto) e Maksimilian Katenin (fagotto), solisti vincitori di concorsi internazionali, dei borsisti della Fondazione Vladimir Spivakov e dell’orchestra sinfonica “Accademia di Musica sacra” (Italia), diretti dal maestro Diego Montrone.

UN TOCCO GLAMOUR CON LA SERATA RUSSA

Uno dei principali eventi organizzati nell’ambito del progetto “La missione culturale russa” è “La Serata Russa a Milano”, una cena di gala su invito che si terrà presso la meravigliosa cornice di Palazzo Visconti. Tra i partecipanti vari esponenti delle istituzioni russe e italiane, nonché imprenditori e professionisti del mondo della cultura e della moda, provenienti da entrambi i Paesi. Secondo la tradizione, dopo la cena si terrà la lotteria di beneficienza a sostegno dei giovani artisti partecipanti all’Accademia itineranti delle arti. Gli oggetti per la lotteria saranno offerti dai partner e dai partecipanti al progetto.

Un convegno per intensificare la cooperazione bilaterale

Il 26 settembre dalle 11 alle 13:00 presso il Centro culturale di Milano, in largo Corsia dei Servi 4, il Governo della città di Mosca, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Russa e il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, organizza un Convegno sulla Cooperazione Bilaterale tra Mosca e Milano.

La discussione verterà sulle collaborazioni e gli investimenti tra le due città in ambito commerciale ed economico e si concentrerà su settori specifici: il settore biomedico, con un’attenzione particolare allo sviluppo degli ultimi prodotti e tecnologie mediche e alla promozione di cluster biomedici a Milano, quello logistico, in un’ottica di sviluppo delle infrastrutture distributive tra le due città, e quello alimentare.

La delegazione russa sarà capeggiata dal Ministro del Governo di Mosca e capo del dipartimento dei rapporti economici con l’estero e delle relazioni internazionali di Mosca S.E. Cheryomin, accompagnato dal Direttore per gli investimenti D.V. Zaets.

All’evento parteciperanno il Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa Vincenzo Trani e il Console Generale della Federazione Russa a Milano A.B. Nurizade, oltre ad alcuni rappresentanti della città di Milano.