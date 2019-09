Autobus finisce fuori strada nel pescarese: una trentina di passeggeri feriti

Oggi un autobus di linea è stato coinvolto in un'incidente nella strada tra Spoltore e Caprara (PE). Sarebbero circa 30 le persone rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita con certezza ma sembrerebbe che l'autobus dell'azienda unica del trasporto abruzzese Tua si sia visto tagliare la strada da un'automobile che stava viaggiando in direzione opposta.

Il veicolo si è quindi schiantato contro un albero, il quale ha completamente divelto buona parte dell'autobus, andato quasi completamente distrutto in seguito al violento impatto.

Sul bus al momento dell''incidente erano presenti circa 50 persone, perlopiù studenti di ritorno a casa dopo la giornata passata a scuola.

Una trentina di loro hanno riportato delle ferite, mentre il conducente del mezzo è stato segnalato essere in buone condizioni di salute.

La situazione più critica è quella di una studentessa 17enne, che era rimasta incastrata con un piede tra le lamiere.

I tecnici della Tua hanno raggiunto la zona per fornire supporto ai soccorritori e alle forze dell'ordine. L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.15 al 118 di Pescara, che ha attivato il procollo per le maxi emergenze, portando al tempestivo intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, un elisoccorso e quattro ambulanze, che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale nel giro di un'ora

La rete locale Rete8News è stata una delle prime emittenti a dare notizia dell'accaduto.