Milano, uomo colpito al collo con forbici alla Stazione Centrale, l'aggressore urlava "Allah Akbar"

L'uomo, uno straniero, ha colpito il militare di 34 anni con le forbici e senza un apparente motivo. A riportarlo è Milano Today.

Subito dopo l'incidente sul luogo sono accorsi i carabinieri, che hanno fermato l'aggressore, e un'ambulanza del 118 per prestare soccorso al militare. Bloccato dai carabinieri lo straniero ha urlato "Allah Akbar".

La vittima è stata trasportata in codice verde all'Ospedale Fatebenefratelli e non è in pericolo di vita.

Secondo alcuni testimoni oculari, l'aggressore, un frequentatore abituale del quartiere della Stazione Centrale, avrebbe immediatamente provato a scappare via di corsa dopo il gesto, salvo venire fermato dopo pochi metri dalle forze dell'ordine.