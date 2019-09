Migranti, nella notte altre 10 persone sbarcate nel porto di Lampedusa

Nella notte altri 10 migranti sono sbarcati nel porto di Lampedusa (AG), dopo essere giunti in Italia via mare a bordo di una barca di piccole dimensioni. Nella città è sempre emergenza.

Le 10 persone, tutte di nazionalità tunisina, hanno fatto il loro ingresso nel porto di Lampedusa (AG) intorno alle 2.00 di questa notte.

Dopo essere attraccati, i clandestini sono scesi dall'imbarcazione e hanno seguito le direttive della Capitaneria di porto.

In seguito, dopo aver verificato le loro condizioni di salute, i migranti sono stati accompagnati verso il centro hot-spot dell'isola, dove ora saranno ospitati fino a quando non sarà loro trovata una nuova, più stabile sistemazione.

Nella struttura di prima accoglienza dell'isola si continua a vivere una situazione di costante emergenza dovuta al sovraffollamento di migranti che a cadenza regolare continuano a giungere in Italia a bordo delle navi ong o in maniera autonoma, come in quest'ultima circostanza.

Ieri mattina è stato portato a termine il trasferimento di 70 migranti, ospitati fino a quel momento nel centro di accoglienza, che saranno adesso ricollocati in altre strutture.

Anche per la giornata di oggi sono in programma altri trasferimenti al fine di riportare il numero dei migranti ad un livello gestibile per l'hot-spot di Lampedusa.