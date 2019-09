Rissa tra colleghi M5S al Municipio finisce a morsi sul naso

Imprevedibile ‘fuori programma’ durante una riunione politica convocata presso l’ufficio dell’assessore alla Cultura e Sport Maria Teresa Brunetti al Municipio V di Roma. Due assessori del M5S avrebbero litigato per motivi non politici e uno dei due sarebbe rimasto ferito con un morso al naso.

Giovanni Boccuzzi, e il collega assessore Alessandro Stirpe, entrambi del M5S, si sarebbero scontrati per motivi, secondo fonti nazionali autorevoli, non politici, durante una riunione convocata presso l’ufficio dell’assessore alla Cultura e Sport Maria Teresa Brunetti, al Municipio V di Roma.

La peggio pare sia toccata all’assessore Boccuzzi, Presidente del M5S Municipio V, che sarebbe stato ferito a morsi sul naso. Per quanto il racconto dell’accaduto secondo testimoni non meglio identificati dai media sia subito apparso stravagante, nessuno dei protagonisti ha ancora smentito l’accaduto ed anzi pare il Movimento abbia convocato una riunione ufficiale per decidere eventuali sospensioni.

Indiscrezioni parlano di dissapori personali nati al di fuori dell’ambito politico che sarebbero culminati con la rissa durante la riunione d’ufficio ed il morso al naso che tanto starebbe facendo discutere.

Pare non vi siano state chiamate al pronto soccorso né, per ora, denuncie formali, come pure commenti ufficiali da parte del Movimento. Voci di corridoio indicano tuttavia che sarebbe stata convocata una riunione per discutere specificatamente il caso e prendere eventualmente misure disciplinari.

Municipio V

Il Municipio Roma V è la quinta suddivisione amministrativa di Roma Capitale. È stato istituito nel marzo 2013 per accorpamento delle precedenti Circoscrizione VI e Circoscrizione VII. Comprende le zone di Tor Cervara, Tor Sapienza e Torre Spaccata. Dal 2016 è amministrato dal Movimento 5 Stelle, il cui Presidente della suddivisione è Giovanni Boccuzzi. Il capo dell’amministrazione delle suddivisioni amministrative di Roma Capitale si chiamano in gergo ‘minisindaci’.