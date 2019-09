Italia, arrestati 12 capi ultrà della Juve

E' scattata stamattina in diverse città italiane l'operazione "Last Banner" che ha già portato all'arresto di 12 persone tra i capi e i principali referenti degli ultrà della curva della Juve.

L'indagine della Digos di Torino è stata avviata un'anno fa dopo la denuncia della società sportiva Juventus nei confronti dei capi ultrà per il ricatto a cui era stata sottoposta.

Sono attualmente in corso anche decine di operazioni nei riguardi di altri 39 gruppi ultrà in diverse città italiane: Milano, Genova, Pescara, Mantova, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Alessandria, Asti, Como, Savona, Monza, Bergamo e Biella.

Secondo le informazioni dei media tra gli arrestati ci sono i capi e i principali referenti dei gruppi “Drughi”, “Tradizione-Antichi valori”, “Viking”, “Nucleo 1985” e “Quelli... di via Filadelfia”. Vengono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.

I rapporti tra la società sportiva e il tifo si sono inaspriti circa un anno fa quando è diventato più complicato per gli ultrà ottenere i biglietti in omaggio e in numero superiore rispetto a quello consentito.

Tra le minacce più evidenti da parte dei tifosi c'è questa: “Se non ci date i biglietti vi facciamo squalificare lo stadio con i cori razzisti", che ha continuato tutta la corsa stagione.