Salvini attacca premier Conte sulla legge elettorale

"E' uno dei temi che affronteremo oggi perché vedo che il premier Conte parla già di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita. Il proporzionale è la legge dell'inciucio".

Così il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla legge elettorale al suo arrivo all'assemblea degli amministratori della Lega a Milano.

Il governo tra Dem e pentastellati è quello "con meno consensi e meno amato da storia Repubblica: si lamentano tutti", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno.

Salvini si è lasciato andare a dei giudizi sul Pd: "Maria Elena Boschi si lamenta perché fra i sottosegretari non ci sono toscani, i 5 stelle si lamentano dei ministri trombati: non hanno ancora cominciato e si lamentano tutti", ha affondato. Poi ancora una frecciata all'indirizzo del premier. L'unico che "non si lamenta è Conte perché ha poltrona garantita. Per ora, ma poi è finito", conclude.

Salvini ha riservato una battuta anche per il suo avversario politico numero uno Matteo Renzi.

"Scommetto che il primo oppositore al Governo Conte-Monti sarà Renzi", ha affermato Salvini.

Ieri il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella ha ipotizzato che l’assenza dei toscani nell'elenco dei sottosegretari e viceministri del governo Conte bis sia “una vendetta contro la vecchia maggioranza del partito" o "contro Renzi”.