Oscar: i cinque film italiani, uno dei quali sarà candidato per il Miglior film straniero

Saranno cinque i film italiani iscritti in concorso nella categoria “Miglior film straniero” della 92a edizione degli Oscar del cinema. Si sono infatti chiuse le iscrizioni e tra le cinque pellicole c'è anche il “Martin Eden” del regista Pietro Marcello il cui protagonista, Luca Marinelli, è stato premiato all'ultima Mostra di Venezia con la Coppa Volpi come miglior attore.

L'Anica ha poi elencato gli altri film candidati: “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, Orso d'Argento per la sceneggiatura all'ultimo Festival di Berlino, “Il primo re” di Matteo Rovere, “Il traditore” di Marco Bellocchio, già in concorso al Festival di Cannes e “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis, Premio del pubblico alla Festa del cinema di Roma 2018.

La commissione istituita presso l'Anica voterà il film italiano da proporre all'Academy Awards dopo la riunione del 24 settembre prossimo e comunicherà la sua decisione il 1 ottobre 2019.

L'annuncio dell'Academy Awards per le nomination avrà luogo il 13 gennaio 2020 (la cerimonia finale degli Oscar si terrà il 9 febbraio). Tra i film in lizza più gettonati per la candidatura ci sono anche il sudcoreano “Parasite” di Bong-Joon Ho, lo spagnolo “Dolor y gloria” di Pedro Almodovar, il tedesco “System Crasher” di Nora Fingscheidt, l'olandese “Instinct” di Halina Rejin, il polacco “Corpus Christi” di Jan Komasa e il brasiliano “The invisible life of Euridice Gusmao” di Karim Ainouz.

Nel 2019 l'Italia è stata esclusa dalla giuria dell’Academy per la categoria del miglior film straniero agli Oscar.