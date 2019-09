Vertice di governo sui migranti, soluzione vicina per Ocean Viking

Soluzione vicina per la Ocean Viking e i suoi 83 passeggeri, su cui il governo ha ottenuto un'adesione degli stati membri sulle quote di ricollocamento.

Volge al termine la vicenda della Ocean Viking, la nave della ong SOS Mediterranee e MSF, in attesa un porto sicuro da quasi una settimana. La soluzione potrebbe arrivare in seguito un vertice a Palazzo Chigi, convocato dal premier Giuseppe Conte con i ministri competenti della gestione degli sbarchi Luciana Lamorgese, titolare Viminale, Lorenzo Guerini alla Difesa e Paola de Micheli per le Infrastrutture, a cui hanno preso parte come capi delegazione M5S e PD, Luigi di Maio e Dario Franceschini.

Durante il vertice, sono stati affrontati vari temi tra cui la questione migratoria, anche alla luce degli incontri avuti ieri a Bruxelles dal Presidente Conte, fa sapere la presidenza del consiglio dei ministri con un tweet. Il meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore in Italia ha registrato una forte adesione da parte dell'Europa.

Gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking saranno redistribuiti fra i paesi membri e sarà l'Unione Europea a coordinare la redistribuzione. Alcuni paesi avrebbero già espresso la disponibilità a ricevere quote.