Pavia, strage in azienda agricola: almeno 2 vittime

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha referito che due operai sono annegati e due altri sono dispersi dopo un incidente in un'azienda agricola ad Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia.

Quattro persone sono rimaste coivolte in un incidente sul lavoro nell'azienda Arena Po ad Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. La tragica vicenda è accaduta oggi verso mezzogiorno. Due operai sono annegati in una vasca di liquami mentre altri due lavoratori risultano dispersi.

L’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha referito che “i vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero”.

Sul luogo di incidente sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia sanitaria locale.