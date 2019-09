Tria si toglie un sassolino dalla scarpa: "Abbiamo salvato l'Italia dal commissariamento UE"

Gli impegni presi dal suo Ministero con l'Ue erano stati pienamente condivisi dalle forze componenti la coalizione di governo (M5S e Lega), con una decisione collegiale. La lettera inviata a Bruxelles, che recava la sua firma e quella di Conte, era stata presa in visione dai due ex vicepremier, spiega l'ex ministro, che rivendica: "Tutto il governo ha approvato collegialmente le misure con cui abbiamo salvato l’Italia dal commissariamento”.

Poi sulla questione delle trattative con l'Ue, afferma che “il deficit non è un tabù, ma va fatto per investimenti, per investimenti pubblici veri e non per finanziare spesa corrente, soprattutto quando la spesa corrente è strutturale. Non si fa una riforma fiscale strutturale in deficit”.

Favorevole alla flat tax per i ceti medi

“Quando fu discussa la legge di Bilancio del 2019, all’inizio, io ero a favore dell’inizio della flat tax. Inizio della flat tax significava riduzione delle tasse per i ceti medi. La proposta era già stata definita, costava circa 13 miliardi, fu legittimamente dalle forze politiche deciso che no, non si faceva questo, ma si faceva quota 100. Anche adesso si dice che non volevo fare la flat tax, io la volevo fare l’anno scorso. Ma in questo senso. Era il primo passo”.

Critiche a M5S e Lega

Secondo Tria la condizione di campagna elettorale perenne dei due schieramenti politici, ha eroso la solidità del patto di governo e portato a una fine prematura dell'esecutivo.

“Siamo stati un anno in campagna elettorale - ha dichiarato l'ex ministro - in cui le due parti del governo ovviamente si facevano concorrenza”.