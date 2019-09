Il governo Conte Bis riceve la fiducia anche dal Senato

Nasce ufficialmente il governo guidato da Conte, a maggioranza M5S-PD. Martedì 3 settembre il premier Giuseppe Conte aveva sciolto le riserve sulla squadra di governo che ha poi prestato giuramento il 5 settembre, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri, con 343 i no 263, gli astenuti 3, Giuseppe Conte aveva incassato la fiducia alla Camera dei Deputati.

Il programma del governo "giallorosso", abbraccia una serie di ambiti (tutela della famiglia, della persona e del lavoro, rilancio delle politiche industriali e delle PMI nel mercato internazionale, difesa del territorio, della salute, delle biodiversità e del patrimonio artistico-culturale). Segna l'inizio di una nuova stagione di riforme e innovazioni, che ha come cornice i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, definita dal premier Conte come il Nuovo Umanesimo. Il governo ribadisce la lealtà agli alleati euroatlantici, senza però precludere le relazioni fondamentali con paesi come Cina, Russia e India e con i mercati emergenti del sud est asiatico.