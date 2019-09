Prete assume droga in gita con gli alunni: sospeso

In giugno il prete si trovava in gita scolastica con una classe di alunni di scuola media. Ora è stato sospeso ed è costretto a seguire un programma di riabilitazione.

Secondo quanto riferito da Repubblica, il sacerdote, facente parte della diocesi di Albenga (Imperia), all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di supplente presso la scuola media "Ollandini" di Alassio ed era stato scelto per recarsi in gita con i suoi alunni in qualità di accompagnatore.

Durante il camposcuola il prete ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale, accompagnato da quegli stessi alunni sui quali avrebbe dovuto vigilare.

Gli esami medici hanno evidenziato che a provocare il malessere era stato l'uso di sostanze stupefacenti.

In seguito all'accaduto il sacerdote ha ricevuto la sospensione da tutti gli incarichi pastorali ed è stato per lui avviato un programma di recupero terapeutico.

Lo scandalo fino ad oggi era rimasto riservato, ma poi le notizie hanno cominciato a circolare, finché ad essere interpellato in merito è stato lo stesso vescovo di Albenga-Imperia Giacomo Borghetti.

"La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori. Il soggetto è stato ripreso da me, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero e devo dire che è molto collaborativo".

Il vescovo ha inoltre precisato che la sospensione più o meno definitiva dipenderà dall'esito del percorso di recupero.