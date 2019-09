Toti: la politica estera italiana è piuttosto irrilevante e rimane immutabile

Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha partecipato domenica al Forum The European House – Ambrosetti a Villa d’Este a Cernobbio, nella sessione dedicata alle regioni, insieme ai governatori di Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Sputnik ha chiesto a Toti se, con l'arrivo del nuovo governo, la politica internazionale nei confronti della Russia cambierà e su il futuro dell’autonomia.

- Quali sono i rapporti tra la Russia e la regione Liguria?

- Con la Russia abbiamo un ottimo rapporto. Sono stato ospite d’onore all’ultimo Forum Economico di San Pietroburgo, nel giugno di questo anno.

- Possiamo prevedere un peggioramento dei rapporti con la Russia con il nuovo governo?

- La politica estera italiana è piuttosto irrilevante e rimane immutabile.

- Ma non è che adesso sarà più “America-centered”?

- A chiacchiere, si. Perché è sempre rimasta uguale. A sensibilità, cambia. Perché Trump ha fatto un twit a Conte. Ma in realtà, non cambia nulla. Noi abbiamo sempre parlato di togliere le sanzioni alla Russia, e abbiamo sempre votato a favore. E anche in altri casi. Partiamo sempre a “cambiare tutto per non cambiare niente”. Quindi non c'è da aspettarsi grandi passi in nessuna direzione.

© Sputnik . Evgeny Utkin Giovanni Toti, governatore della Liguria

- E nel discorso dell'autonomia della regione?

- L'autonomia è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale in tutte le sue parti politiche. Siccome il percorso era avviato e nessuno all'interno della Regione si è opposto, noi andremo avanti così. Poi se dovesse servire un referendum, saremmo pronti anche a farlo.