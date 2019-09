James Bond: girate a Matera le scene spettacolari dell'ultimo episodio della saga - Video

#JamesBond #Bond25 #NoTimeToDie #FilmProduction #Italy #BehindTheScenes #Movies 1/2 Filming of the spectacular stunt bike: racing on a long halfpipe ramp, jump high up over the edge and landing on Piazza Doumo (square) in #Matera. In first clip, notice the drone following. pic.twitter.com/ONqBnHfjUm