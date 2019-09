F1, tripudio Ferrari a Monza: vince Leclerc davanti le Mercedes

Charles Leclerc è entusiasta dopo la vittoria conquistata a Monza, nel Gp d'Italia, bissando il suo primo successo in Formula 1 ottenuto proprio una settimana fa a Spa, in Belgio.

"Vincere qua è solamente un sogno. Per le emozioni, vincere qua vale 10 volte di più. Grazie a tutti, non ho parole", ha detto in italiano, poco dopo aver tagliato il traguardo.

"E' un sogno, è per tutti i tifosi. Grazie a tutti, non ho parole, siete i migliori", ha aggiunto un raggiante Leclerc.

Commenti dei politici italiani

La vittoria di Leclerc è stata commentata anche dai politici. Raggiante il senatore del Pd Matteo Renzi, che da Facebook ha parlato di "una gara pazzesca, meravigliosa, strabiliante. Dal primo giro in testa, a Monza, soffrendo ma vincendo Leclerc entra giovanissimo nella storia della Ferrari. Stupendo!".

Dall'altra parte anche Salvini ha espresso sui social soddisfazione per la vittoria della Ferrari, "l'unico rosso che ci piace".

Il rosso che ci piace è quello Ferrari, oggi trionfante al Gran Premio d’Italia! 🇮🇹

Grande @Charles_Leclerc, grandi ragazzi! #italianGP pic.twitter.com/zNekbLE86J — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 8, 2019

​La gara​

La gara è stata un inseguimento durato 53 giri. Al via Leclerc è riuscito a tenere la prima posizione. Poi ha resistito agli attacchi del campione del mondo Luis Hamilton, al limite del regolamento. Sul finale è riuscito a contenere Valtteri Bottas, con gomme più fresche, che è riuscito a passare il compagno di squadra approfittando di un lungo alla prima chicane. Da rilevare l'ottima strategia della Ferrari, che ha risposto subito al cambio gomme anticipato di Hamilton montando tuttavia la mescola dura per poter arrivare al traguardo senza problemi di usura. Se Leclerc ride, piange il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, che trovandosi in 4° posizione ha rovinato la sua gara con un errore alla variante Ascari finendo in testacoda, aggravato dal tentativo maldestro di riprendere la pista che gli ha comportato uno stop&go di 10 secondi per aver urtato Stroll. Il quattro volte campione del mondo tedesco ha terminato il Gp con zero punti.