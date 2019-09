Nuovo ponte a Genova, il 25 settembre tornerà Conte

Il nuovo ponte di Genova in sostituzione del ponte Morandi, il 25 settembre vedrà la realizzazione della prima campata. All'evento prenderà parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il nuovo viadotto di Genova in sostituzione del ponte Morandi presto vedrà in sollevamento in quota di un altro tratto del nuovo ponte progettato da Renzo Piano. Il piano stradale verrà portato a 45 metri.

“Il varo del primo impalcato è un’altra milestone della costruzione del nuovo ponte e per questo ci sarà un’altra cerimonia, probabilmente inviteremo il premier Conte”, ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci riferendosi alla data del 25 settembre.

La campata verrà sollevata e installata tra il pilone 9 e la 8. Successivamente a ottobre dovrebbero essere sollevati altri tre tronconi d'impalcato seguendo la costruzione dei piloni.

Il nuovo ponte sulla Polcevera avrà un aspetto più semplice e sobrio rispetto al ponte Morandi, utilizzando soluzioni all'avanguardia e alte tecnologie, tra le quali l’installazione di pannelli solari

Il crollo del ponte Morandi a Genova

​Il 14 agosto del 2018 il ponte sopra il torrente Polcevera sull'autostrada A10 Genova-Savona, costruito negli anni '60 su progetto dell'ingegnere Morandi è crollato mentre sul capoluogo ligure si abbatteva un violento nubifragio. A seguito del crollo, 43 persone sono rimaste uccise e diverse centinaia di persone hanno perso la propria abitazione.

Il ponte è stato definitivamente demolito il 28 giugno. Secondo quanto assicurato dal commissario straordinario alla ricostruzione e Sindaco di Genova Marco Bucci entro il mese di aprile 2020 Genova avrà un nuovo ponte, progettato da Renzo Piano.