Matteo giù, Giuseppe su: le analisi del curioso saliscendi secondo le agenzie di sondaggi

Il Papeete Beach e al fine dell'infallibilità per Salvini, il senso di governabilità per Conte ribaltano le intenzioni di voto.

Matteo Salvini giù, Giuseppe Conte su: questo sembra essere il trend del momento, secondo alcune delle agenzie di sondaggi più note, quanto riportato da Repubblica. L'effetto “governabilità” per l'avvocato pugliese da una parte e l'immagine non propriamente positiva del capo della Lega al Papeete Beach hanno ribaltato gli equilibri che pure avevano resistito fino ad agosto scorso.

I rilevamenti mostrano infatti che il governo gode di un favore almeno pari a quello del centrodestra. Secondo la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri un ruolo negativo per il leader del Carroccio l'avrebbe giocato l'impressione suscitata negli elettori che il sodalizio giallo-verde si fosse rotto più che altro per motivi personali. Per questo, ha detto la Ghisleri, Salvini sarebbe passato, dal 40 al 37% (il partito della Lega ancora meno).

Errore per Salvini, far cadere il governo. Alleanza con Berlusconi per recuperare punti

Per Emg Acqua di Fabrizio Masia il Pd sarebbe vicino al risultato delle Europee, al 22,7% mentre il M5S si attesterebbe al 19-20%. Male la Lega che rispetto ad agosto scende dal 38 al 34%. Intorno al 7% Forza Italia e Fratelli d'Italia.

La caduta di gradimento per Salvini, secondo Masia è da attribuire alla mossa sbagliata di far cadere il governo, dimostrando di non essere poi così abile.

Youtrend, che aveva già diffuso dati sullo scivolamento verso il basso della Lega di 4,5% (Pd +0,9% e M5S +3%), ritiene che che il governo giallo-rosso sia appena allo 0,4% in meno dal centrodestra.

Conte al 53%. Se il governo attuerà parte del programma aumenterà i consensi

Per Demopolis, Conte sarebbe al 53% di popolarità e considera ormai che, allo scopo di recuperare competitività, sia indispensabile per Salvini allearsi con Berlusconi. Se il governo giallo-rosso, accolto favorevolmente dall'80% degli elettori del Pd e dal 75% dei Pentastellati (Demopolis), riuscirà a condurre in porto anche soltanto una parte dei 26 punti del programma, dice Masia, l'aumento dei consensi per Pd e M5S potrebbe ancora aumentare.

Significativa l'analisi del giornalista Giovanni Floris che ieri alla trasmissione In Onda su La7 ha spiegato che il momento per Salvini non è particolarmente favorevole proprio perché si è affacciata negli italiani la consapevolezza della fine di un periodo troppo turbolento, come “la quiete dopo la tempesta”.