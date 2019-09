Giornalista Rai esorta Salvini a suicidarsi

Si tratta di Fabio Sanfilippo, caporedattore di RadioRai 1, che ha scritto su Facebook delle offese abbastanza gravi all’ex viceministro.

La denuncia è arrivata dal deputato della Lega Massimiliano Capitanio che ha dichiarato: "le offese a Matteo Salvini pubblicate lo scorso 4 settembre dal caporedattore di Rai Radio 1 Fabio Sanfilippo sul proprio profilo Facebook sono molto gravi. Abbiamo appena presentato un quesito in commissione parlamentare di Vigilanza Rai per la verifica dei contenuti di questo post".

Anche Matteo Renzi ha espresso solidarietà all’ex viceministro:

Io ho lottato come un leone contro Matteo Salvini. E tutti insieme lo abbiamo mandato a casa. Ma vedere un giornalista Rai che tira in ballo il suicidio di Salvini e fa battute sulla figlioletta è indegno del servizio pubblico. Solidarietà a Salvini — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 6, 2019

Capitanio poi ha continuato chiedendo alla Rai “quali provvedimenti intende assumere” e “se Sanfilippo fosse in servizio nel momento in cui ha pubblicato questo post a dir poco vergognoso".

La risposta di Matteo Salvini

“Mi da fastidio il tweet di un giornalista Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti? (...) Vergognati schifoso che non sei altro, prendertela con una bambina di sei anni” ha detto Salvini a In Onda su La7.