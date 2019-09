Cernobbio, intervista esclusiva a Moavero Milanesi

Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, questa la denominazione dell’evento, dal 1975 accoglie un parterre di relatori di assoluto livello, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo.

Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo si riuniscono ogni anno, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo complesso.

Quest'anno al Forum è presente il Ministro degli Esteri uscente Enzo Moavero Milanesi che ha risposto alle domande di Sputnik:

— Ieri il nuovo governo ha giurato.Lunedì sara` in Camera poi martedì sarà in Senato, quindi questo governo adesso è già in carica. Non ho capito questo formato. Cioè Lei da ieri non è più il ministro.

— No, io non sono più il ministro, perché per la Costituzione italiana da quando c’è il giuramento nelle mani del capo dello Stato, il governo è insediato. Dopo la fiducia del parlamento il governo acquista i pieni poteri. Ma il governo è in carica dopo il giuramento. Quindi se in ipotesi un Parlamento non dovesse avere la fiducia, il governo è in carica, l’attuale, quello che ha giurato ieri, quindi l’altro governo non c’è più. E quindi io sono a tutti gli effetti un ex ministro.

— Parliamo della Russia. Secondo Lei, i rapporti con la Russia cambieranno?

— Questo dipenderà dalle scelte politiche del governo. Naturalmente la Russia per un paese europeo resta un interlocutore molto importante, bisogna vedere effettivamente il nuovo governo, in che misura riterrà di impostare i rapporti con la Federazione Russa.

— Sì, ma secondo Lei, si rafforzeranno i rapporti o ci sarà qualche ridimensionamento?

— Questo è francamente difficile dirlo. Dobbiamo vedere che impostazione darà il ministro degli Esteri, lo stesso presidente del Consiglio e quindi dipenderà proprio dalle scelte fondamentali che dovrà dare il governo. Non si può fare un’ipotesi astratta di una scelta di un governo che si accinge a entrare in carica.