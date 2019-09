Fitch: giudizio in chiaroscuro sul Conte 2 ma una certa fiducia traspare

Fitch non promuove né boccia il governo Conte 2 ma mette in guardia dal rischio litigiosità tra i partiti di maggioranza.

Lo riporta Reuters.

Bene il nuovo governo italiano che con l'alleanza Pd-M5S-Leu e, in particolare con la sostituzione della Lega euroscettica con il Pd europeista, con cui si riduce il rischio di sottrarsi alle regole e ai processi fiscali dell'Ue ma rimane l'incertezza per lo storico antagonismo tra i due maggiori partiti della coalizione che rischia di non arrivare alla fine del mandato.

È un giudizio in chiaroscuro, quello dell'agenzia di rating, Fitch sulla nascita del nuovo esecutivo Conte 2.

“Sono state evitate nuove elezioni ma il rischio politico è ancora significativo”, ammonisce Fitch.

I recenti sviluppi "sono coerenti con la nostra visione secondo la quale le tensioni politiche nel precedente governo di coalizione, entrato in carica nel giugno 2018, rendevano improbabile che arrivasse alla fine del mandato – si legge nel documento - abbiamo evidenziato l'incertezza sulla politica di bilancio ed economica che ne sono risultate quando abbiamo confermato il rating per l'Italia di 'BBB'/Negative il 9 agosto".

Altre due considerazioni “con riserva” da parte dell'agenzia riguardano i buoni risultati dei bond italiani, scesi a livelli record questa settimana sebbene questo rifletti le aspettative di una ripresa del Qe (quantitative easing) da parte della Bce e il programma di 26 punti del governo definito “espansionistico” da Fitch ma che comunque non compromette le finanze pubbliche italiane e l'eventuale flessibilità di spesa sarà concordata con la Commissione europea.