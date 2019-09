Sondaggi, Conte al 48% ma per 1 italiano su 4 il governo non mangerà il panettone

Secondo le indagini svolte dall'Istituto Ixè, per Cartabianca, a un mese dall'apertura della crisi di governo, ormai in dirittura d'arrivo, si è ridimensionato il consenso della Lega, che dal 34,3% delle europee scende al 30,1%.

Stabile la fiducia verso i Dem, che passano dal 22,7% al 23%. Li segue il M5S, con il 22,3% delle intenzioni di voto, in recupero dopo il crollo alle europee, che aveva portato la prima forza politica ad un misero 17,1%. Il Movimento beneficia dell'accresciuto gradimento verso il premier Conte, che è il vero vincitore della crisi di governo.

Conte trova il gradimento di quasi la metà degli italiani, ottenendo un consenso del 48%, che tocca un picco del 72% tra gli elettori del M5S, ma supera anche la maggioranza tra gli elettori dem, con quota 54%.

Secondo un sondaggio di Swg pubblicato da La7, solo il 7% degli elettori del PD ritiene "inaccettabile" la scelta di Giuseppe Conte.

La durata del governo

L'istituto ha anche chiesto agli intervistati la loro opinione sulla durata del governo. Ebbene, uno su quattro ritiene che l'esecutivo non arriverà a mangiare il panettone, mentre un altro 23% ritiene che durerà per tutto il 2020. Gli ottimisti, quelli che ritengono che il governo durerà sino a fine legislatura, sono il 15%. Come pure chi ritiene che il governo durerà per lo meno sino all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, si attesta a una quota vicina al 15%. La fiducia nella durata del governo giallorosso è maggiore fra gli elettori del PD e dei M5S.