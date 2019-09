Samara di The Ring è in tutta Italia: la gente ci crede - Foto, video

In Italia è scoppiata una vera e propria isteria collettiva dopo che in molte città sono state avvistate persone vestite come la protagonista del film di Gore Verbinski.

È diventato virale, soprattutto grazie ai social, il 'Samara Challenge' che in questi giorni sta mandando letteralmente nel panico diverse regioni italiane, soprattutto del centro-sud Italia.

Ma di che cosa si tratta? La sfida consiste in un gioco ispirato alla protagonista del blockbuster horror "The Ring", Samara Morgan, nel quale i partecipanti sono chiamati ad aggirarsi per le strade, possibilmente in orario notturno, con indosso la veste bianca e i capelli (va bene anche una parrucca) lunghi e neri calati sul volto, proprio come l'originale.

La nuova moda sembrerebbe aver avuto inizio a Napoli, salvo poi spostarsi immediatamente in Sicilia, a Catania, e propagarsi in seguito in tutto lo stivale dove si sono moltiplicati gli avvistamenti di 'Samare' vestite di tutto punto e, in alcuni casi, anche armate di coltello.

Ieri a Catania qualcuno vestita da Samara si è fermata in un parco iniziando a giocare con una bambola spingendola sull’altalena.



MA LA GENTE CHE HA IN TESTA? Sarei morta di infarto sul colpo. pic.twitter.com/D1VICGtMz1 — Ers; 🌻 (@adorvharry) 28 августа 2019 г. Pensavo che la pazzia di travestirsi da personaggi horror la lasciassimo agli americani con i loro clown, invece adesso scopro che c’è una pazza che gira a Catania vestita da Samara — chiars🌻 (@stuckonyouth) 29 августа 2019 г.​ AVVISTAMENTO SAMARA A NAPOLI E A CATANIA ATTENZIONE 😳 pic.twitter.com/ditEAErMiw — 💌✨•brxght moon•✨💌 (@bbychickxjisung) 30 августа 2019 г.

La presenza della protagonista del film di Verbinski in città grandi e piccole dell'Italia ha però suscitato reazioni contrastanti: l'ilarità, per alcuni, la paura e il disagio per moltissimi altri, con episodi che, in diversi casi, sono degenerati rendendo addirittura necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare la situazione.

Come a Torre del Greco (Napoli), dove un ragazzino vestito da Samara e armato di coltello ha cominciato a minacciare dei passanti, terrorizzati da quanto stava accadendo, salvo poi scappare una volta trovatosi in netta inferiorità numerica.

​A Foggia addirittura sono state organizzate delle ronde da parte dei ragazzini per colpire con calci e bastoni chi si aggira per strada travestito da Samara.

La stessa situazione di panico si è ripetuta ormai in diverse città: Catania, Foggia, Napoli, Roma, Cagliari, Manfredonia e la lista dei centri interessati dalle apparizioni della bambina continua ad allungarsi con ogni giorno che passa.

I luoghi degli avvistamenti hanno sempre un carattere piuttosto macabro, soprattutto di notte e senza un'anima in giro: strade isolate, piccoli parchi, addirittura cimiteri.

L'isteria collettiva non sembra proprio volersi fermare e ieri sembrerebbe aver raggiunto il culmine a Manfredonia, dove centinaia di persone si sono date appuntamento davanti al cimitero nel cuore della notte dopo aver ricevuto la segnalazione dell'apparizione di Samara.

E voi, avete visto Samara?