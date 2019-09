Crippa (Lega): 9 senatori M5S pronti a dire no a Conte in cambio di seggi

"Ci sono stati, nelle ultime ore, almeno nove senatori del M5S che mi hanno chiamato, dicendosi disponibili a non votare la fiducia a Palazzo Madama al premier Conte", riferisce Crippa a Adnkronos. Non fa i nomi, ma spiega che sono "eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro Italia, gente che non è stata al governo gialloverde, senatori che ora chiedono di avere una candidatura per un seggio con la Lega alle prossime elezioni".

Non sarebbero i soli. "Quelli che ho sentito mi hanno fatto capire che non parlano solo per loro stessi, ma che ci sono altri pronti a seguirli", riferisce.

Se i 9 senatori passassero alla Lega al Senato verrebbe a mancare la maggioranza necessaria per sostenere Conte, il Presidente della Repubblica dovrebbe prendere atto dell'impossibilità di formare un Governo, sciogliere le Camere e indire elezioni anticipate.

Ieri pomeriggio Salvini, da Bergamo, aveva lanciato un messaggio agli scontenti del Movimento, dicendo che le porte della Lega sono e saranno aperte. Crippa sottolinea che il passaggio dei senato dal M5S alla Lega verrà valutato caso per caso, in base alla consonanza sui programmi: "faremo scelte che saranno basate su quanto queste persone hanno fatto per i temi cari alla Lega: dalla legittima difesa, alla immigrazione, alle misure sulle tasse".