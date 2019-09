Dario Franceschini: sì a Grillo, ma via i vicepremier

La squadra di governo potrebbe già essere pronta mercoledì. Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio incaricato Conte, affermando che tra oggi e domani verranno sciolte le riserve. Un'inversione di marcia, avvenuta quando le trattative sembravano ad uno stallo, dopo i 20 punti di Di Maio, e riemergeva sul tavolo l'ipotesi di elezioni anticipate. A segnare la svolta un messaggio della voce massima del movimento, Beppe Grillo, che invitava il PD a sedersi al tavolo per discutere "non di posti", ma del "futuro che si vuole scegliere per il Paese".

Il PD ha detto sì a Grillo e Dario Franceschini ne ha approfittato per rilanciare e "mettere alla prova" il Movimento, proponendo di eliminare i vicepremier, il vero pomo della discordia che ha ostacolato le trattative, per far decollare il governo.

Per una volta #BeppeGrillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier. — Dario Franceschini (@dariofrance) September 1, 2019

Una proposta che trova l'appoggio di tutti i dem. A partire dal segretario che scrive in un tweet: "Un altro contributo del pdnetwork per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare". Adesso si attende la mossa di Luigi Di Maio, il diretto interessato, rimasto in silenzio nel week-end, per lasciare spazio a Grillo e Conte. Per questa mattina è attesa una riunione con i suoi.

Su Di Maio interviene il senatore pentastellato, Gianluigi Paragone, secondo cui "non piace al Pd perché sta difendendo quello che di buono avevamo fatto nel precedente governo". Da qui l'interesse il tentativo di ridurne la centralità.