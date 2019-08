"Basta al mercato delle poltrone", Salvini chiede a Mattarella di intervenire

Ancora una volta l'ex vicepremier e ministro dell'Interno leghista attacca PD e 5 Stelle, impegnati in estenuanti trattative sullo sfondo di ultimatum e polemiche per far nascere il governo Conte-bis.

Riprendendo gli slogan usati nei propri comizi, Salvini insiste nel chiedere che venga data agli italiani la possibilità di esprimersi con il voto, giudicata l'unica alternativa ai "giochi di palazzo" di cui accusa gli ex alleati grillini ed il Partito Democratico.

"Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani" twitta il leader leghista Matteo Salvini.

Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli Italiani 🇮🇹 pic.twitter.com/3mOyaxtnVS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 31, 2019

​Nella giornata di oggi il premier incaricato Giuseppe Conte ha incontrato i capigruppo di Pd e M5s alla Camera e al Senato per concordare il programma del governo. Dopo le tensioni con il Pd scoppiate ieri per le parole di Di Maio sui punti del programma che deve perseguire il nuovo governo, che hanno fatto ipotizzare una rinuncia da parte di Conte, oggi ci sono stati segnali di distensioni tra le due forze, che proseguono il dialogo sull'agenda del nuovo esecutivo.