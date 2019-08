Governo, consultazioni Pd-M5s con Conte alle 12

Oggi le trattative riprenderanno a Palazzo Chigi in presenza del premier incaricato Giuseppe Conte. L’incontro, previsto alle 9.30 è stato posticipato a mezzogiorno.

Il nodo principale da sciogliere resta quella della nomina del vicepremier. Infatti secondo i Cinque Stelle il premier Conte è super partes e che quindi spetti a loro la scelta del vicepremier cosa che il Pd non è disposto ad accettare per ora.

Poi ci sono i temi dell’immigrazione e del taglio dei parlamentari.

Da parte del Pd ci sono dubbi con Nicola Zingaretti spiazzato dalle dichiarazioni del leader M5s, ha parlato di patti chiari e amicizia lunga in un tweet, esortando i nuovi alleati a smetterla con ultimatum.

Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo Governo all’Italia, per una svolta europeista, sociale e verde.



Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 30, 2019

​È chiaro che i 20 punti “irrinunciabili” presentati da ieri dal Movimento Cinque Stelle necessari per far nascere un governo Conte-bis con il Pd, consegnati a Conte, hanno nuovamente irritato l’ambiente Pd.

Inoltre stamattina il sottosegretario M5S Manlio di Stefano ha riparlato di nuovo della possibilità di andare al voto.

I vertici dei Cinque Stelle hanno comunque smentito l’ultimatum con la precisazione di Luigi di Maio:

"Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L’ho detto e lo ripeto: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5S non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo 20 punti. E vogliamo che entrino nel programma di Governo".