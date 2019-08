Salvini al primo comizio da oppositore: "terrorizzati dalla Lega"

L'anno scorso era arrivato a Conselve galvanizzato, dopo aver ottenuto da poco la guida del Viminale. Oggi invece nel paesino del padovano è la prima uscita pubblica dopo la crisi di governo. Come ampiamente prevedibile, sono partire le prime bordate al governo Pd-M5s con i leghisti all'opposizione.

Oltre alle critiche espresse in questi giorni a Roma a margine delle consultazioni al Quirinale, che mettevano in evidenza l'incoerenza e incompatibilità dell'alleanza giallo-rossa, nel comizio di oggi Salvini ha toccato il tema della patrimoniale, che introdurrebbe il nuovo eventuale governo. Il leader della Lega ha testualmente dichiarato nel merito che "dovranno passare sui nostri corpi".

Durante l'intervento si è rivolto al presidente Mattarella chiedendo il voto e auspicando che non saltino le riforme sulla sicurezza approvate.

"Mi appello al presidente Mattarella, ci faccia votare. Noi abbiamo mollato le poltrone per dare la parola agli italiani. Ma sono terrorizzati dalla Lega. Tra Pd e 5S è in corso una squallida guerra delle poltrone, non hanno alcun programma. Spero non smontino il lavoro sulla sicurezza fatto in un anno".

Dal palco della festa c'è stato anche un messaggio a Silvio Berlusconi, che oggi aveva accusato il Carroccio di aver consegnato il Paese alla sinistra. "Non abbiamo bisogno di alleanze".