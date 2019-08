Renzi: governo che nasce è sconfitta di Salvini e populismo

Il giorno dopo "l'accordo politico" tra Dem e Cinque Stelle annunciato dal leader dei pentastellati al Quirinale durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il conferimento dell'incarico per formare il nuovo esecutivo da parte del capo di Stato a Giuseppe Conte avvenuto questa mattina, ha commentato il nuovo scenario politico sui social Matteo Renzi, ex premier ed esponente del Pd.

Proprio il senatore di Firenze, dopo che si era concretizzata la crisi nel governo Lega-M5s avviata dal leader dei leghisti e ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva espresso la sua contrarietà al voto anticipato e aperto la possibilità di dialogo con i Cinque Stelle per formare un governo di emergenza nel Paese, onde evitare l'aumento dell'Iva e della pressione fiscale.

"Salvini esce dalla scena politica"

In un post su Facebook ha rimarcato la sconfitta politica del leader della Lega e della sua "OPA sull'Italia", evidenziando che è successo quel che un mese fa era "impossibile", con Salvini che secondo lui aveva in mano le redini del governo.

Salvini ha tentato un’OPA sull’Italia.

È stato sconfitto.

Istituzioni 1 - Populismo 0https://t.co/LLVDcyUQb1 — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 29, 2019

​"Oggi, con l'incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 - Populismo 0".