Incontro al Quirinale, Conte incaricato di formare il governo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incaricato l’ex presidente del Consiglio Giuseppe di formare un nuovo governo. L’annuncio arriva dal Segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti alla fine dell’incontro al Quirinale fra Conte e Mattarella. Giuseppe Conte ha accettato con riserva l’incarico.

Parte quindi il tentativo Conte-bis. Ora le trattative verteranno oltre sul programma, sui ruoli e sul consenso interno, a partire dal ruolo che dovrà ricoprire Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau dei Cinque Stelle.

L'incontro tra il presidente Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è iniziato al Quirinale stamattina alle ore 9.30. Lo ha annunciato ieri sera il portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Grasso al termine della seconda tornata di consultazioni.

Il nuovo esecutivo dovrebbe essere formato da una coalizione formata dal Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico.

"Oggi avvierò un processo di consultazione con tutti i gruppi parlamentari, dopo di che inizierò a stilare un programma insieme alle forze politiche che hanno espresso sostegno per il nuovo progetto politico", ha detto dopo l’incontro con il presidente Mattarella.

Secondo Conte, l'Italia deve trovare al più presto una via d'uscita dal periodo d'instabilità politica.

"Questo non sarà un governo dei “contro”, ma un governo dei “per”: modernizzare il paese e per i suoi cittadini, in modo che diventi più competitivo a livello internazionale, più equo e inclusivo", ha affermato Conte.