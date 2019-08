Domani mattina al Quirinale incontro tra Mattarella e Conte

Domani mattina salirà al Colle per incontrare il capo di Stato Giuseppe Conte, il premier che meno di due settimane fa aveva rassegnato le dimissioni dopo la crisi avviata dal ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

L'incontro tra il presidente Sergio Mattarella e Giuseppe Conte avverrà al Quirinale domani mattina alle 9.30. Lo ha annunciato questa sera il portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Grasso al termine della seconda tornata di consultazioni.

Secondo le attese, dovrebbe ricevere l'incarico per far nascere il nuovo esecutivo, alla luce dell'annuncio di oggi del leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, che ha parlato di accordo politico con il Partito Democratico per formare un nuovo esecutivo guidato proprio dallo stesso Conte.

Tuttavia regna ancora l'incertezza sulla tenuta del nuovo (eventuale) governo giallo-rosso: i Dem non vogliono Di Maio vicepremier, mentre per i pentastellati serve concordare ancora l'agenda nel nuovo esecutivo prima di conferire gli incarichi nei vari ministeri.